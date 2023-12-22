KO建龍飛馬香港東方8連捷

香港東方昨日於修頓場館出戰今季第8場比賽，最終憑麥洛22分及15籃板，以85比48大勝建龍飛馬，豪取8連勝，明年1月9日將大戰同樣全勝的滿貫，爭奪常規賽冠軍。

賽前7戰全勝的香港東方今場有徐遠成和基拔因傷缺陣，不過後備兵源充足，今場未受太大挑戰。首節東方射手梁嘉顯手感火燙連轟3球三分球，加上中鋒麥洛連單節取10分，帶領香港東方以28比9大幅領先。第2節香港東方換入蘇利文和迪維拉，雖然飛馬張馳岳、馮嘉豪內外猛攻，周健宏亦有7分進帳，但半場仍以28比41落後。

建龍飛馬過往靠外援中鋒亞理主力得分，換邊後他面對卜聿揚和麥洛連夾擊「冇啖好食」，更被卜聿揚連續兩次封阻，加上陳兆榮及麥洛連三分球「起Q」，協助東方繼續以61比34領先。第4節麥洛連、朱梓鎔和張延隆接連命中三分球，建龍飛馬無力回天，最終香港東方以85比48取得8連勝。

今場香港東方4人得分上雙，麥洛連22分15籃板，梁嘉顯4球三分球得14分。建龍飛馬只得亞理雙位數得分，10分14籃板。

梁嘉顯︰聖誕繼續練兵 香港東方常規賽至今保持全勝，梁嘉顯表示：「球隊正於正確軌道，進攻和防守都愈來愈順暢，大家磨合得很好，下場對滿貫會保持信心，球隊於聖誕期間只放一日假，積極備戰。」早前7月於港隊集訓鼻骨受傷的「嘉顯」透露，近期再於球隊訓練時鼻骨折斷，需要做第2次手術，而完季後更要再動刀，屆時預計需休息一個月。圖、文：余樂詩、鄧文滔