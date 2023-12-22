港超VAR回顧張炎有︰大致滿意

今季港超首次引入視像助理裁判系統（VAR）已超過3個月，足總裁判總監張炎有昨日於足總舉行今季首次回顧座談會，公布VAR在港超實行至今的一系列數據。會上張炎有表示，對VAR使用感大致滿意，並謂覆檢時間應該更快，有改善空間。

自9月初深水埗對均業北區的聯賽賽事首次使用後，今季有總共35場賽事採用VAR，當中介入16次，有13次成功推翻判決。然而，這3個月多期間出現不少爭議場面，其中上月底傑志與冠忠南區的港超，尾段南區職球員一度因入球被推翻而感不滿，事後更於官方社交平台發表聲明，質疑VAR與球證存在溝通程序問題。

覆檢時間有改善空間 張炎有於會上展示該仗VAR使用及判決過程，他指出球證黃偉倫在入球後，已判罰川瀨浩太頂頭槌前有手部動作，及後見到旁證舉旗示意杜馬思越位，因此再改判越位在先，及後經過VAR覆檢，確認杜馬思不存在越位，亦未有推翻川瀨浩太推人的判決，對此張炎有表示：「外界可能對我哋有誤解，認為係唔係VAR有提水，但VAR房同場上球證嘅溝通，過程跟足使用程序去做，而所有決定都係場區球證所做，唔存在依賴VAR。」

張炎有續指VAR當時需要對場上3個事件進行覆檢，因此過程需時超過4分鐘。據統計，今季VAR場上及VAR房覆檢分別所需時間，為2分31秒及2分16秒，均高於2022年世盃的平均時間（1分21秒），張炎有承認有改善空間：「溝通上要再快啲，但國際足協指引都提到，準確性係比時間更重要。」圖、文：林卓臻