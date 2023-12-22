放下工程帽更珍惜職業生涯 黎格爾足球先係真愛！

本季冠忠南區簽下不少新兵，黎格爾就是其中之一。他過去曾經歷球隊退出港超，決定離開職業足球，轉職見習土木工程師，但對足球的嚮往，驅使他去季再次投身職業賽場，「格爾」感嘆現在能再次全情投入足球，使鬥志更為旺盛：「離開過港超之後先發現，原來我真係好鍾意踢波，所以依家踢波比以前仲投入！」

一直默默耕耘的黎格爾向來深受不少教練及球迷喜愛，到2020-21球季轉投天水圍飛馬，更於當季射入職業生涯首個港超入球，可惜季尾錯失亞洲賽資格，球隊季後亦退出港超聯，使「格爾」由天堂跌到谷底：「嗰季大家踢得好好，但去到最後幾場踢得冇咁順，搞到保唔住頭三……如果攞到亞洲賽資格，我哋分分鐘有得踢落去㗎嘛！」

飛馬退出港超已成事實，於該季有理想的發揮的「格爾」季後有收到其他球會邀請，不過他有感足球始終缺乏保障，因此選擇離開港超，成為見習土木工程師，並投效身處港甲的深水埗，但「格爾」的心仍對港超十分眷戀，他笑道：「比賽精華我跟得好足㗎，有啲舊隊友本身同我差唔多水平，但見大家進步得好快，就會諗自己應唔應該踢番職業呢？」

「浪子回頭」更投入 結果深水埗翌季選擇升班，驅使「格爾」1年後選擇辭職，放下工程帽毅然隨深水埗升上港超：「想趁仲有時間，做番鍾意做嘅嘢，始終條路點行係由自己話事。」惟相隔1年再戰頂級聯賽，縱使「格爾」感到狀態有所下滑，但其決心較以往有過之而無不及，他語帶感觸稱：「離開咗港超之後先發現，我真係好鍾意踢波，如果有得揀多次，我希望由細到大就全心全意向足球發展，所以依家踢波比以前仲投入。」

但深水埗去季成績並不理想，「格爾」亦在其他訪問中，直指對自己演出感到少許失望，但今夏收到冠忠南區伸出橄欖枝，搖身一變成為這支前列球隊的一員，使他感到意外。「格爾」承認南區隊內競爭激烈，例如防中位有基斯坐鎮，使每次出場機會得來不易，但形容這種球隊氣氛，使他更享受足球：「一嚟到就見到好多隊友，會自發提早到球場練習準備練波，慢慢就畀佢哋感染埋一份，有時踢完都會睇片Review自己踢成點。」

出發練波開心過返工 「格爾」謂現時生活已經離不開足球，記者不禁問：「會唔會厭㗎？」但經過1年「打工仔」生涯的「格爾」反指「全職足球員」是他夢寐以求的生活方式：「以前邊讀書邊踢好辛苦，好想淨係專注做足球員，再加上試過出去打工之後，我可以講起身出發練波，開心過準備返工。」黎格爾靦腆一笑道。圖、文：鄧文滔、部分圖片由受訪者提供