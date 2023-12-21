熊出沒注意！莫蘭回歸轟34分

今季首次上陣的莫蘭，開賽僅38秒便靠罰球率先搶分，但他上半場表現未算突出，僅攻入7分，令灰熊上半場大幅落後41比60。但莫蘭第3節迎來大爆發，單節獨取13分，灰熊追到只落後10分。莫蘭第4節繼續發威，關鍵時刻更連續攻入兩球，幫助球隊反超前。最後9.1秒雙方打成平手，莫蘭最後一擊無視對手包夾，硬闖三秒區轉身後上籃完成絕殺，最終灰熊以115比113擊敗塘鵝。

下半場爆發絕殺塘鵝

莫蘭全場得到34分、8次助攻和6個籃板，當中27分是在下半場攻入，他亦成為聯盟有史以來缺陣25場比賽以上，回歸首戰得分最高的球員，賽後他表示：「我經歷很多艱難的日子，但籃球是我的生命和摯愛，能夠治愈我，我很高興回來了。」塘鵝方面，主力恩格林同樣攻入34分，但錫安威廉臣只貢獻13分。