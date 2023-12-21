10:1大炒對手 中西區升榜首

中西區這次大屠殺，由上半場11分鐘揭開序幕，大衞巴拉接應李康廉直線單刀射入，領先1比0。兩分鐘後「康廉」底線傳中，陳嘉宝禁區頂熨射得手成2比0。15分鐘，安基斯開出角球，陳嘉宝近門頂入成3比0。20分鐘，安基斯接應大衞巴拉妙傳後破網成4比0；完半場前又是「康廉」助攻，造就盧斯安奴近門頭槌建功，助中西區5比0遙遙領先完上半場。

換邊後中西區未有放軟手腳，49分鐘黃大仙球員解圍心切擺烏龍，1分鐘後曾健晃長傳予陳嘉宝，後者力壓對方守衞射成7比0，個人大演帽子戲法。66分鐘，輪到陳嘉宝造就隊友，大衞巴拉接應其傳中球頂入成8比0。75分鐘，黃大仙由外援奧恩博破蛋。86分鐘，許宏鋒以一記「世界波」，把比數改寫成9比1。完場前，大衞巴拉「埋齋」與陳嘉宝睇齊，協助中西區以10比1大勝一場。