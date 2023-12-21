激戰到最後！南華險勝康仁福建

甲一籃球聯賽昨晚頭場上演爭四大戰，南華硬撼康仁福建，最終南華成功收復近20分落後差距，以75比74險勝福建，取得爭逐常規賽頭四重要勝仗。

上場大敗予勁敵滿貫的南華，急需一場勝利重振雄風，面對4連勝的福建，首節曾經打出1段7比0的攻勢領先，但福建旋即憑林羽連得5分，黃律堯博得「and 1」，加上李察士大力入樽，福建反超14比10。其後福建更加得勢不饒人，李察士快攻得手，黃子謙轉身射入Fadeaway，拉開10分差距。南華雖然有葉耀邦射入3分球，但福建成功穩住局勢，以23比17領先完第1節。

林羽李察士上半場Show Time 南華第2節形勢一度好轉，余理洋切入後分予朱亮射入3分，羅意庭快攻上籃，助球隊追至29比30，不過林羽回敬兩球3分，福建維持4分優勢。隨後福建再接再厲，李察士射入中距離，黃子謙再添1球3分，頭兩節有林羽及李察士分別攻入15和11分的福建，擴大領先優勢至49比40完半場。

福建另一主力懷斯第3節甫開始就上籃得手，李察士連取4分，黃子謙繼續於外線「發炮」，福建拉開比分差距至59比42。南華之後有余理洋射入3分「止血」，梁兆華亦博得「and 1」，葉耀邦籃底放入2分，南華追至56比65進入最後一節。

葉耀邦余理洋搶關鍵分 今季表現出色的楊瑞鴻抄截得手後，快攻得分兼博得罰球，為福建重新領先雙位數。不過其後南華展開反撲，曾湛元「着火」連環搶分，帶領南華反超前69比68，但楊瑞鴻外線連續建功，為福建搶回領先。隨着葉耀邦及余理洋上籃得手，南華在比賽最後1分鐘稍為領先，同時亦守住福建射手林羽的最後一擊，最終南華以75比74險勝，令福建4連勝走勢告終。

今場南華有余理洋攻入全隊最高18分，曾湛元及葉耀邦分別取得14和13分。至於福建，楊瑞鴻攻入全場最高21分，李察士則獲17分及12個籃板，林羽亦有15分進帳。余樂詩、鄧文滔報道