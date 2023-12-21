港台32╳on.cc東網同步直播 火併建龍飛馬鬥智鬥力 香港東方爭8連勝

朱梓鎔 香港東方

甲一男籃今晚繼續在修頓場館上演矚目大戰，打頭陣由全勝軍香港東方火併建龍飛馬，今場東方前鋒朱梓鎔將倒戈出擊，全力為球隊爭取8連勝。東方能否保住不敗身到1月迎戰滿貫，值得留意！（on.cc東網及港台電視32周四晚上7時直播）

香港東方上場憑中鋒麥洛連取得21分及16個籃板，結果以42分大勝南青，聯賽暫時7戰全勝。雖然東方此仗僅麥洛連和卜聿揚兩人得分上雙，但其實團隊防守更加關鍵，他們成功將對手投射命中率壓低至24%，亦是「藍軍」今季第4場將對手得分降至60分以下的比賽，防守出色顯而易見。

徐遠征復出添攻力 早前扭傷足踝的東方後衞徐遠征此戰復出，輕鬆上陣10分鐘便取得6分、2個籃板及2次助攻，另一得分點梁嘉顯因鼻骨受傷而要戴面罩上陣，上場取得5分及5次助攻。至於另一傷兵基拔雖已復操，但暫未有復出時間表。

香港東方今場將迎來建龍飛馬，後者剛於周二以75比96不敵漢友，錄得4連敗。這將是東方前鋒朱梓鎔的倒戈戰，他直言心情複雜，不過他將會全力表現自己，為東方爭取勝利：「心情有點複雜，我和大部分隊友感情都幾深厚，大家都由甲二升上甲一，一起捱過疫情3年有多。今次就好似見番舊朋友一樣，好多說話想講，感覺像回家一樣。不過，今場首要目標是遵從教練指令、球隊規則，盡全力表現最好的自己，另外我亦想讓舊隊友見到自己的進步，想『威番次』，像以前練波一樣有種良性競爭！」

朱梓鎔倒戈盼有好表現 首次加入職業隊的朱梓鎔已漸漸適應球隊體系，但認為自己仍有很大進步空間：「今季表現暫時中規中矩，好的方面，我覺得自己愈來愈適應前4球隊的強度和節奏，執行性和把握力都提升不少。不過，防守專注度、場內觀察力等仍然有很大的不足， 好多時不是體能上應付不到，而是精神不夠集中，未掌握到細節位。另外，教練每場都會詳細研究對手，令我大開眼界，原來籃球好像捉棋一樣，鬥智鬥力，這亦是我需要學習的地方。」

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