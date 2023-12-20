港協暨奧委會昨晚舉行聖誕聚餐，體壇名人聚首一堂，港協會長霍震霆在席上讚揚香港運動員今年在亞運會、東亞青年運動會及各項大賽上的驕人成績，並期望他們在明年巴黎奧運上可以取得輝煌成績。會上特別舉行嘉許儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任主禮嘉賓，並向霍震霆及副會長胡曉明等頒贈紀念獎座。