港隊獲贊助推主題杯麵薯片

足總昨午在賽馬會足球訓練中心宣布，日清食品成為港隊獨家食品夥伴，並推出印有港隊職球員肖像的主題合味道杯麵以及日清湖池屋薯片（圖），下月初陸續公開發售。

發布會提到日清食品成為港隊官方贊助商，以支持港隊出戰明年「亞洲盃」決賽周及世盃外第二圈賽事，並推出印有主教練莊恩安達臣、4名球員葉鴻輝、孫銘謙、黃威及安永佳肖像的主題杯麵及薯片。昨日除日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆及足總主席霍啟山外，5名港隊成員均有出席。

安永佳笑言「感覺有啲怪」 霍啟山提到今次合作十分創新，希望令香港足球變得產業化：「贊助具體細節屬『商業安排』，對方都唔希望對外公布，所以唔方便透露金額，但主要資助都係關乎本地足球發展，同時會有額外津貼分配畀23名『亞洲盃』球員。」

安永佳則透露平時較少吃杯麵，笑言不肯定有自己照片的杯麵會否特別好賣，但就對港隊獲贊助感鼓舞：「見到自己嘅樣印落杯麵，感覺有啲怪。呢兩年港隊成績幾好，吸引到贊助，對港隊同香港足球都係好事，希望日後有更多類似嘅合作。」

圖、文：李浚湣