艾勤轟35分晉裕擊敗崇德飛鷹

昨晚甲一男籃頭場，晉裕遇上崇德飛鷹，結果晉裕憑艾勤攻入全場最高的35分，另加17個籃板及4封阻，贏83比71，送贈飛鷹7連敗。

飛鷹兩位主力奧斯汀及呂銘彥是役因病避戰，首節中段仍憑許烜行連入兩球3分球取得領先，惟晉裕隨即憑近況甚弗蘇志樂搏得「and 1」，再於外線「發炮」反超23比18，加上艾勤及鄧力加分別攻入12和7分，首節領先29比23。次節飛鷹靠楊文鋼追分緊咬，隨後李東坤上籃得手，許烜行抄截林萬進後再添2分，飛鷹一度追至僅落後35比37，但艾勤屢次於籃底發難，晉裕半場領先47比38。

第3節晉裕發力，打出12比2攻勢，拉開至59比40，飛鷹暫停但未見起色，艾勤表演大力入樽，單節轟入12分，不過飛鷹又打出10比0攻勢，追至58比70。第4節馬港燊連取4分，飛鷹將分差縮窄至單位數，但蘇志樂攻入今場第3球3分，結果晉裕贏83比71，收穫兩連勝。

漢友輕取建龍飛馬 同日尾場另一搶分戰，漢友憑艾華士攻入22分，以96比75擊敗建龍飛馬。飛馬亞理雖摘下全場最高的28分及16個籃板，惟未能令球隊逃離落敗厄運。

圖/文：余樂詩、鄧文滔