永倫滿貫強強對碰打甩髀

永倫 泰那

今晚甲一尾場爆發「黃綠大戰」，永倫火併6戰全勝的滿貫。兩隊外援柏斯和蓋帝斯今季為永倫和滿貫帶來新氣象，柏斯與拍檔泰那如何帶領「黃金戰士」與星光熠熠的滿貫周旋，值得球迷留意。（on.cc東網周三晚上8時40分按次收費直播）

永倫今季成績不俗，一直保持全勝，直至上月尾以79比88不敵香港東方，才首吞敗仗。球隊休戰3周後回歸賽場，即要面對「長勝軍」滿貫，王牌泰那對東方一戰傷愈復出，全場狂轟32分，外援中鋒柏斯亦有21分及18個籃板進帳，給予東方極大壓力。其實永倫於第2、3節、甚至第4節初段仍領先香港東方4分，可惜尾段多番出現失誤，令對手反撲成功，最終以9分之差吞下敗仗。

「綠軍」火力澎湃難應付 滿貫挾銀牌冠軍之勢，聯賽亦保持勇態，上周憑蓋帝斯幾乎打滿4節狂轟30分，以95比81力挫強敵南華，豪取6連勝。「綠軍」每位球員皆能守擅射，球隊場均攻入99.3分，屬甲一火力最強球隊，永倫要在防守多花心思如何壓制對手火力。

滿貫 蔡再懃（右）