港台電視32 X on.cc東網同步直播 甲一爆爭前4關鍵戰 南華康仁福建全力駁火

南華 朱亮（紅衫）

甲一男籃今晚續於灣仔室內場館上演大戰，頭場由南華對康仁福建。後者近期氣勢如虹，賽前錄得4連勝，如能取勝更有機會衝上前4，面對衞冕的南華亦無懼色，激戰可期！（港台電視32及on.cc東網周三晚上7時直播）

南華上場火併今季勢不可當的滿貫，最終以81比95告負，現時以4勝3負排第4位。南華上場首節曾領先多達9分，但滿貫很快作出調整，半場已反超前至48比40，最終南華以14分之差落敗。南華3人得分上雙，朱亮獲23分及7個籃板、余理洋及梁兆華分別交出16及12分，惟面對坐擁兩大中鋒蓋帝斯及惠龍兒的滿貫，南華只搶下26個籃板球，比對手少17個，成為勝負分野。

楊瑞鴻：球隊磨合愈來愈好 南華今晚迎來康仁福建，雙方今季首度交鋒，後者上場憑居港球員李察士貢獻23分及20個籃板，加上楊瑞鴻的14分，以73比46大勝南青，豪取4連勝。球隊走勢正盛，楊瑞鴻直指已逐漸上力：「球隊磨合得愈來愈好，特別是防守做到賽前部署，如能在進攻上增添多點信心、信任隊友，相信會發揮得更好。」

康仁福建現時於積分榜僅落後南華1分，以4勝2負排第5位，如能再下一城，有望衝上前4，預早拆聖誕禮物。楊瑞鴻表示：「今仗關乎我們能否打入前4，所以我們都很想贏。我們會針對朱亮及余理洋兩大得分點作部署，防守行先，再帶動進攻，希望可以贏波。」不過南華一向防守出色，特別外圍防守壓迫夠強， 且看康仁福建如何應付。

南華 梁兆華（右） 康仁福建 李察士（左） 康仁福建 楊瑞鴻（右）