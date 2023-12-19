居里268場三分球紀錄斷纜

昨日ＮＢＡ常規賽，勇士以118比114擊敗拓荒者，不過球隊首席射手史堤芬居里外圍表現失準，8次出手均未能命中，不但僅得7分，更令他2018年起連續268場命中三分球紀錄中斷。

８次起手炒晒 全場僅７分 勇士今場半場領先65比49，最終憑奇利湯臣和韋堅斯各轟28及25分，以118比114險勝拓荒者，時隔43日再嚐連勝滋味。今季每場平均入5球三分球的史堤芬居里今場手感低迷，三分球8球全失，全場只得7分，創今季新低，這同時令他268場連續入三分球的ＮＢＡ紀錄中斷。

勇士教頭卡爾賽後表示：「我們不能每晚都依賴史堤芬，這晚對於他來說是難受的，但這就是團隊，大家互相補位，不同球員挺身而出，這是一件好事。他今年已經支撐我們很長時間了，我們要向他提供更多支援。」

後備上陣的韋堅斯今場12射9中，攻入25分，並搶下7籃板，賽後他直言對後備上陣感驚訝：「我當然希望能重回正選，但我會繼續保持積極心態，要離開這困局，必須繼續戰鬥下去。」