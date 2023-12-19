8粒鐘內打4場孫穎莎榮膺雙冠

世界乒球「一姐」孫穎莎周日在日本名古屋上演的世界乒聯女子年終總決賽，盡顯天后本色，8小時內出戰4場高強度比賽，包攬女單及女雙冠軍，成為「雙冠天后」。

中國的孫穎莎在今屆年終賽雙線作戰，在周日的煞科日先出戰女雙準決賽，夥拍王曼昱戰勝隊友陳夢及王藝迪，繼而轉戰女單4強淘汰了陳夢，在單、雙打均躋身決賽。繼而同晚的冠軍爭奪戰，孫穎莎拍住王曼昱先在女雙亮相，這對世界排名第3的組合面對排名第7的日本組合長崎美柚及木原美悠，雙方激戰4局後中國組合以3比1取勝。

港隊「杜朱配」女雙8強畢業 孫穎莎在女雙奪冠後，休息不足20分鐘再在女單決賽上陣，與隊友王藝迪爭逐，雙方之前9次交手孫穎莎5勝4負稍為佔優。在決賽中孫穎莎很快已進入狀態，並期望可以速戰速決，最終以4比2擊敗王藝迪稱后，袋走今季第7個單打冠軍，並在年終總決賽成為「雙冠天后」。

至於香港的杜凱琹與朱成竹也成功入圍年終賽女雙競逐，惟首仗不敵中華台北的鄭怡靜及李昱諄，8強止步。