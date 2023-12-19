友賽遭傑志反勝 安達臣︰港隊未夠進取

正積極備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，昨日假將軍澳足球訓練中心，與港超聯球隊傑志「拍跳」。雖然港隊由潘沛軒先拔頭籌，但遭傑志憑迪美路夫及羅素下半場各入1球，以1比2落敗。主教練莊恩安達臣賽後承認港隊踢得不夠進取，但表示信心在「亞洲盃」決賽周前提升球隊狀態。

潘沛軒先開紀錄 港隊派出謝家榮把關，陳晉一及茹子楠分局左右兩閘，支援艾里奧及李毅凱一對中堅，陳肇鈞、陳俊樂及余在言組成3人中場，艾華頓、安永佳及潘沛軒於前線攻堅；傑志則派出多位主力應戰，包括落選港隊名單的黃洋及費蘭度，基爾頓及米基爾為箭頭迪美路夫輸送彈藥。

港隊上半場獲得多個前場罰球機會，但艾華頓及安永佳先後操刀直射都無功而返。及後艾華頓推入大位起腳，被撲出不遠，潘沛軒衝前補中，港隊領先1球完半場。換邊後雙方都變陣，港隊作出8個調動，派出史提芬彭利拿、林衍廷及鞠盈智等後備兵，「藍鳥」則有恩查入替。傑志加強攻勢，米基爾交靚波造就迪美路夫扳平，及後羅素頭槌攻門，謝家榮接波甩手，傑志反超前2比1至完場。

賽後安帥認為港隊需要踢得更加進取：「我哋要踢得更硬淨之餘，進攻同壓迫都要做得更好，球員仲處於本地聯賽嘅比賽節奏，一味諗住控波，而唔會向前逼去畀對手壓力，我要嗌住隊波令佢哋踢得更進取。」距離「亞洲盃」決賽周不足1個月，安帥承認要催谷狀態有難度，但對開賽前幫助球隊進入最佳狀態有信心。圖、文：林卓臻

莊恩安達臣