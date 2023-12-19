實力相若 建龍飛馬漢友有惡鬥

漢友上場憑居港球員艾華士取得16分、12個籃板，以58比46戰勝崇德飛鷹，暫以2勝4負排聯賽第8。漢友此仗防守奏效，令對手主力奧斯汀難以起手，全場11射僅1中得7分。不過，以三分球為主要得分手段的漢友，這場外線全面失靈，全隊14射0中，今場能否提升命中率成為關鍵。另外，漢友新註冊前灣區翼龍控衞史葛伊榮，此子上場僅上陣5分鐘，未有得分進帳，相信仍需時間與球隊磨合。

建龍飛馬上場雖有控衞張馳岳大爆發，攻入全隊最高19分，中鋒亞理亦取得17分、24籃板，但仍以63比74不敵晉裕，錄得4連敗。此仗可見建龍飛馬以張馳岳和亞理為重心下大打快攻頗為奏效，但防守端卻讓對手有太多外圍空擋，導致失分太多。今場如未能改善外圍防守，讓鄺錦昌、朱浩雯、殷兆俊等漢友射手「射起」，又會令球隊陷入「捱打」之局。