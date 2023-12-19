港台電視32 × on.cc東網 本周免費直播3連發 晉裕崇德飛鷹打頭陣火併

艾勤 晉裕

本周甲一男籃聯賽連續3日頭場提供免費直播，球迷不容錯過！今晚率先上演的，則為晉裕迎戰崇德飛鷹。前者上場力挫建龍飛馬，走出4連敗陰霾，今場再度出擊，力爭連勝。至於榜尾的崇德飛鷹則要3日內先後對晉裕和南青，兵源調動將成關鍵。（港台電視32及on.cc東網周二晚7時同步直播）

晉裕上場以74比63擊敗建龍飛馬，終止4連敗。該戰晉裕外援艾勤「交足功課」，轟28分，另搶下19個籃板。另外，蘇志樂轟5記三分球，取得24分、7籃板。晉裕主教練廖慧森表示︰「球隊大部分時間做到部署，不過中段太依賴CJ（艾勤）進攻，其實外援只是彌補球隊的不足，本土球員能否發揮作用更加重要，他們的進攻意識都要加強。」

劉子禮復操有望復出 晉裕射手劉子禮上場未有上陣，廖慧森透露，「劉子禮於兩周前於三人籃球賽足踝受傷，他近日已復操，有機會於今場復出。」另一晉裕射手梁民熊上場同告扭傷，今場則上陣成疑。對於下場對手飛鷹，廖慧森表示：「內線防守要做得更足，也會找防守球員專責緊盯奧斯汀，不讓他輕易出手。」

崇德飛鷹上場以46比58不敵漢友，苦吞6連敗，暫時續排甲一榜尾，球隊將於本周3日內先後迎戰晉裕和南青。對漢友一戰，飛鷹進攻核心奧斯汀要到第3節才有得分，他全場僅獲7分，另外球隊亦錄得多達23次團隊失誤，種下敗因。其實飛鷹上場曾於尾段追至43比47，可惜攻力疲弱，未能延續氣勢，全隊僅張國銓一人得分上雙（13分）。飛鷹陣中有不少甲一「新丁」，各方面仍有待磨練，不過他們常規賽僅餘3場比賽，護級危機迫在眉睫。

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