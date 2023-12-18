母校盃帆船賽近400帆手為母校而戰

由香港遊艇會主辦的「世界航商大會母校盃帆船賽」（下稱母校盃），昨日假維港上演。賽事共60艘船隊伍以及近400名帆手參加，競逐「PHS」及「ATI」兩個組別冠軍。

「母校盃」的參賽團隊據所屬學校組成，無論是本地大學、國際學校還是中學，只要團隊中至少有一半成員，來自指定學術機構，就可以該機構名稱組隊參賽。

「Catch 22號」由港大醫科畢業生組成 賽事不僅有一班帆船運動員為母校而戰，更有跨代合作，透過一眾師兄師姐，喚起本地年輕人對帆船運動的興趣。是次賽事有多間本地中學及大專院校畢業生參加，當中包括拔萃男書院、香港培正中學、皇仁書院、高主教書院、聖若瑟書院、香港及九龍華仁書院、香港航海學校、香港大學、香港中文大學、香港科技大學及香港理工大學等。海外院校方面，劍橋大學、澳洲紐卡索大學等亦有畢業生組隊。

參賽大戶香港大學，畢業生們兵分九路出戰。其中「Catch 22號」帆船，船上6位帆手皆為醫科畢業生，現於基督教聯合醫院工作。眾人在今年10月成軍後便積極備戰，成員楊崢及張心力表示，隊員為骨科醫生、外科醫生及婦科醫生，平常工作不時要處理大小不同的手術，習慣與同儕合作無間。最終「Catch 22號」在「ATI」組別排名16。