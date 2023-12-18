3日第6戰英華挫基智響頭炮

全港學界精英籃球比賽昨日續於東昌街體育館上演首階段賽事，上屆亞軍英華書院在3人得分上雙下，以74比20大勝九龍區D3冠軍基智中學。為備戰精英賽，英華近日出戰「Jr.NBA校園籃球聯賽」大灣區賽事，最終獲得亞軍，惟主力吳委峻於決賽受傷，預計缺席今明兩日的賽事。

英華於九龍區學界決賽不敵拔萃男書院，精英賽與東華三院邱金元中學、中華基督教會基智中學和東華三院辛亥年總理中學位於C組。英華昨日面對基智未受考驗，首節憑鍾子豪單節攻入11分，以24比8遙遙領先，半場更拋離至45比12。加上梁子森和謝逸星各得13和11分，最終以74比20輕取對手，小組旗開得勝。

朱耀明：後備兵有待磨練 英華雖大勝而回，惟教練朱耀明認為球隊表現「不合格」：「第二節之後派出後備球員上場，但他們有待磨練。攻守方面均未合格，希望他們把握機會吸收經驗。」為備戰精英賽，英華專程參加「Jr.NBA校園籃球聯賽」大灣區賽事，最終不敵深圳第二實驗學校，朱Sir表示：「這已是我們3日內第6場比賽，我們派了14位球員參賽，透過比賽鍛煉防守和籃板。」英華陣中大部分成員曾出戰精英賽，經驗勝過其他「新丁」球隊，但主力吳委峻於深圳賽足踝受傷，昨日雖有到場，在第二節已由兩人攙扶離場，預計要缺陣對辛亥年和邱金元的小組賽。

圖、文：余樂詩