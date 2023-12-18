2:2和香港Ｕ23深水埗攞第一分

昨日港超聯於深水埗運動場爆發搶分戰，深水埗主場鬥香港Ｕ23。雙方下半場合演入球騷，結果雙方踢和2比2，主隊搶得今季聯賽首分。

香港近日氣溫驟降，兩軍開局都比較慢熱，傳球失誤偏多，13分鐘，深水埗雲尼馬高域與鄧嘉撞牆配合後，推到禁區頂起腳，被香港Ｕ23門將雲天樂輕鬆沒收。38分鐘，雲尼馬高域交前，鄧嘉轉身左腳一射，又考驗不到雲天樂。雙方半場互無紀錄。

換邊後，香港Ｕ23搶回不少攻勢，53分鐘，杜國樑接應李樂謙開出罰球，尾柱一頂入網，惟旁證舉起越位旗，香港Ｕ23慘食詐胡。客軍再接再厲，73分鐘，林學曦禁區內推過拿亞，但就被後者勾跌，球證直指12碼點，林學曦親自操刀破網先開紀錄。1分鐘後，林學曦禁區頂偷到雲尼馬高域腳下球，一射得手，以一己之力為球隊領先兩球。但深水埗很快作出回應，77分鐘先由鄧嘉扳回一城。1分鐘後，艾雲馬高域接應陳灝傳中撞入，深水埗追成2比2至完場，搶得今季聯賽第一分。

ＰＯＭ林學曦：有啲可惜 是役梅開二度的林學曦，獲選為全場最佳球員（ＰＯＭ），這位香港Ｕ23隊長對未能全取3分感遺憾，但對球隊未來感樂觀：「可能我哋今季未領先過，表現可以再好啲，雖然贏唔到，但我都好期待嚟緊同隊友贏一場波。」

圖、文：林卓臻