勝利擦身而過何振廷：上咗一課

均業北區昨日主場出擊，大好形勢下被港會於最後關頭逼和2比2，末段一度為主隊反超的何振廷，雖取得超過兩年以來首個入球，惟他對賽果感失望，表示球隊不少球員皆十分年輕，務必吸取今次教訓。

逾兩年來再入波 「阿廷」對上一次在正式賽事取得「士哥」，已經要數到2021年上半年，同年9月遭受重創，導致十字韌帶斷裂及半月板撕裂，直到昨日才攻入復出後首個入球，可惜最終無法為均業北區保住勝果，未能寫上完美句號。「阿廷」苦笑道：「如果今場贏波，我就會做咗功臣，但呢個世界唔會所有嘢都咁盡如人意，希望大家接受今次挫敗，之後繼續努力過。」

是役北區註冊名單上的球員平均年齡僅為23.3歲，「阿廷」認為球隊略欠經驗，以致末段痛失兩分：「今場波對我哋係好好嘅經驗，試過晒落後、反超先再被追和，大家都上咗寶貴一課。」他又寄語球隊要從中學習：「例如臨尾輸嗰個死球，其實唔需要犯規，由佢哋攻過嚟，我哋解到圍就贏㗎喇，可能大家經驗唔多夠，咁就畀對手入波扳平。」