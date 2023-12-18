踢少兩人福保羅建奇功 港會和均業北區夠晒戲劇性

北區運動場昨午上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，均業北區坐鎮主場鬥港會。是役充滿戲劇性，港會由莊文歷先開紀錄，補時階段主隊憑肯迪及何振廷建功，反超前2比1，惟下半場打少兩人的港會最後一刻由福保羅建奇功，雙方激和2比2完場。

力爭自升上港超後首場主場勝利的均業北區，由柏度及葉卓文鎮守中路，肯迪聯手羅曉聰負責派牌，前線三叉戟為林樂勤、馬圖斯和羅港威；港會方面，費查把守最後一關，里奧及文家永於前線爭取入球，福保羅和泰亞高先列後備。

港會早段反客為主，麥美倫禁區頂附近起腳偏離目標。12分鐘，林樂勤中路推順後橫傳，羅港威射門高出。港會到26分鐘先開紀錄，積施利送前，莊文歷右路推入禁區射成1比0。莊文歷臨完半場再有機會，北區球員解圍不遠，莊文歷趁機起腳，卻被何浚皓護空門，港會半場領先一球。

北區換邊後不久換入何振廷及張俊軒加強活力，踢至下半場中段，里奧侵犯葉卓文領第二面黃牌被逐。北區「人多打人少」展開狂攻，75分鐘，林樂勤主射罰球被費查救出。補時階段掀起高潮，肯迪先於禁區起腳扳平1比1，隨後何振廷禁區內射入，北區反超前2比1。其後雙方球員發生衝突，簡嘉亨被指出拳攻擊侵犯他的張俊軒被逐，港會9人應戰。北區勝利在望之際，港會臨完場前罰球攻勢，福保羅門前射成2比2，雙方戲劇性各得一分。

梁志榮形容「足球魅力之處」 北區主教練梁志榮坦言球隊上半場發揮欠佳，幸好經調整後演出有所提升。他對於最後一刻遭逼和，士氣難免受影響，但形容此乃足球的魅力：「足球之所以咁多人睇，就係因為夠娛樂性，希望大家之後集中啲。」

圖、文：鄧文滔