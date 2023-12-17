大勝北協男拔精英賽旗開得勝

全港學界精英籃球比賽昨日假北河街體育館展開，九龍區D1冠軍拔萃男書院於F組首場面對港島區D3冠軍北角協同中學，上半場雖然僅領先5分，但下半場及時調整並火力全開，最終男拔以50比20大勝，今午再度上陣對中華基督教會全完中學。

拔萃男書院、香港道教聯合會圓玄學院第二中學、北角協同中學和中華基督教會全完中學同處精英賽男子F組。男拔昨日出戰小組賽首場對北角協同中學，北協甫開戰就積極防守，又有中鋒Vishaldeep Singh衝搶籃板，半場僅落後9比14。

換邊後，男拔有陳偉邦、鄭祉活等人剷籃得分，打出一段12比2攻勢將比數拉開，北協節奏被打亂，加上男拔梁浚朗、鄭珀麟三分球「着火」，最終帶領球隊以50比20搶得首勝。

梁浚朗︰努力為冠軍而戰 今場男拔隊長陳偉邦貢獻全場最高11分，梁浚朗（Pat）亦有7分進帳，這位中五生賽後表示，首戰精英賽感到很緊張，故發揮受到影響，他又謂男拔早前重奪學界冠軍，有「捲土重來」的感覺：「算是為師兄們償心願。我覺得隊友們都很強，我們優點是毋須集中一、兩個球員得分，另外防守方面亦有不錯的體能，能給予對手壓力，所以精英賽會努力為冠軍而戰。」

女子組方面，拔萃女書院以38比30擊敗中華基督教青年會中學，於D組先拔頭籌；另外衞冕的協恩中學同日於A組以60比13大勝基督教香港信義會信義中學。

圖、文：余樂詩