成功復仇！標準流浪4:3挫理文

「賽馬會菁英盃」昨在九龍灣公園上演B組賽事，由理文火併標準流浪。尾段打少一人的流浪憑神田夢實、龍梓軒、伊巴謙及法蘭度各建一功，最終以4比3險勝「黃黑軍團」，成功報回在聯賽及「足總盃」兩次落敗之仇。

「黃黑軍團」今場派出3名Ｕ22潘尚希、羅焯熙及許可臻，杜度、余煒廉鎮守後防，迪高出任防中，基華尼頓與保連奴負責攻堅。流浪3名Ｕ22為陳冠燊、龍梓軒及陳耀祖，法蘭度、金旻奎扼守中路，林嘉緯墮後派牌，支援前線三叉戟劉智樂、伊巴謙和神田夢實。

兩隊開賽初段未入局，戰至36分鐘，才由流浪神田夢實勁射破網打破僵局，但僅2分鐘後，理文迅速扳平，亞哥斯達起腳省中盧均宜手部，球證直指12碼，保連奴操刀中鵠。39分鐘，林嘉緯交出直線，造就龍梓軒建功，流浪半場暫時領先2比1。

盧均宜尾段兩黃一紅被逐 易邊後理文急起直追，先有亞哥斯達射門高出，54分鐘終於有收穫，立花稜也左路傳中，尾柱基華尼頓輕鬆撞入。不過3分鐘後流浪又找到入球，伊巴謙一己之力闖入禁區單刀射入。再次領先3比2。63分鐘流浪再下一成，神田夢實罰球斬入禁區，杜度頭槌解圍不遠，法蘭度順勢窩利抽入。

比賽尾段出現小插曲，球證指盧均宜禁區內侵犯許可臻，流浪球員紛紛激動投訴，前者更被兩黃一紅驅逐出場。理文獲得今場第2球12碼，由保連奴再度射入，但打少一人的標準流浪，最終仍維持贏4比3，分組賽錄得兩連勝，理文則仍未開齋。

圖、文：李浚湣