東方贏1粒淘汰晉峰

「足總盃」昨於旺角大球場舉行第3場8強戰，東方與晉峰正面交鋒。最終東方憑馬希偉早段的入球，以1比0小勝晉峰，晉級4強。

東方今場由馬高斯、梁振邦及馬希偉組成中場鐵三角，支援巴科爾數胡，孫銘謙及余在言先列後備；至於晉峰，由龐焯熙把關，今場之後將會離隊的凱基負責中場掃蕩，為何思哲和袁世傑創造突擊機會，文智星未有列入大軍名單。

開賽僅2分鐘，東方就憑馬希偉接應左路傳中，門前起腳射入，領先1比0。18分鐘，東方左路開出罰球，巴科爾頂斜。其後東方繼續控制戰局，但都無法再添紀錄，東方半場領先1球。

孫銘謙12碼宴客 換邊後不久，東方有突擊機會，龐焯熙情急之下衝出禁區外解圍時，侵犯巴科爾，球證觀看VAR後，未有改向龐焯熙出示紅牌。緊接馬高斯主射罰球，被龐焯熙擋出。東方隨後一口氣調入孫銘謙、余在言及鐘樂安，直到87分鐘，孫銘謙禁區內被鄭璟昊剷跌，雖然這名港隊前鋒親自操刀被龐焯熙救出，但仍無阻東方以1比0勝出，晉級4強。

圖、文：鄧文滔