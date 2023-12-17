深水埗香港Ｕ23搶分冇保留

深水埗前鋒 尼高拉斯（左）

「中銀人壽香港超級聯賽」今午假深水埗運動場爆發下游大戰，深水埗相隔近兩個月後再於主場出擊，迎戰香港Ｕ23。深水埗於「足總盃」晉級後士氣大振，今場當然希望趁勢追擊，至於香港Ｕ23同樣要力爭聯賽首勝，搶分大戰一觸即發。（周日下午3時開賽）

陳浩然盼延續足總盃氣勢 深水埗上場於「足總盃」大踢爭氣波，爆冷擊敗冠忠南區，主教練陳浩然希望球隊能將這股氣勢在聯賽延續：「香港Ｕ23以年輕球員為主，速度係好快，我哋今場嘅部署，會同上一場有唔同，但我對戰術安排有信心。」柏羅邦、浦敏及小池晃廣3位外援已經離隊，陳浩然認為球隊調動會有影響，但相信實力足以應付今場比賽。

香港Ｕ23上場於「賽馬會菁英盃」逼和東方之後，有兩周時間休整以逸待勞。兩軍今季曾於「足總盃」碰頭，當時香港Ｕ23以0比1不敵對手。面對同處積分榜下游的對手，主教練司徒文俊就強調沒有搶分壓力：「唔會太介意對手近期嘅成績，我哋只會專注自己嘅表現，唔想畀球員太大壓力，最緊要落到場放膽表現自己。」