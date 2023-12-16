歐洲賽掄元再奪獨立盃 許建德膺港產雙冠王

香港賽車運動員許建德（Jonathan）於2023年洲際GT挑戰賽的最後一站，阿聯酋海灣12小時耐力賽上克服不利因素，順利奪下IGTC獨立盃的年度錦標。

最後一站名列第2 該香港車手在這場於亞斯碼頭賽道舉行的分站賽上，必須衝入獨立盃三甲才能封王。他聯同謝榮鍵、英國車手Chris Froggat以及意大利籍的Eddie Cheever III一同駕駛93號Sky Tempesta Racing麥拿侖720S GT3 Evo戰車出賽，最終許建德獲獨立盃第2名，在年度錦標爭奪戰上以4分優勢拿下個人今季第二項國際賽總冠軍。

Jonathan今年不僅在IGTC中度過一個極成功的賽季，他還在本季的GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽上大放異彩，在與Sky Tempesta Racing一同榮獲本年的銅盃車手總冠軍。更重要的是，許建德創下於同一賽季內，連續獲得兩項國際頂級大賽的年度總冠軍，成為史無前例的港產雙冠王。