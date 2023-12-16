接手老字號 黃金寶單車旗艦店開張

香港單車傳奇人物黃金寶正式接手成立於60年代的「同榮單車」成為老闆，轉型後仍致力推動單車運動，他期望將來可更全面踩入本地學校，以多方位的方式推動香港單車運動發展，以及傳承「同榮單車」這個香港單車界老字號。

在黃金寶及其團隊努力下，「同榮單車」的荃灣旗艦店昨日正式開幕，逾百嘉賓出席，包括多位昔日單車名將，包括前世界冠軍郭灝霆、「鐵血女車手」黃蘊瑤、張敬煒、陳振興及現役港將梁峻榮等都有出席。

店內設「車神」戰利品展區 這家佔地接近萬尺的旗艦店，除售買各類單車產品、配件外，店內擺設了這位前「亞洲車神」於運動生涯的戰利品，恍如小型博物館。此外，店內另一個特別之處就是附設了騎行姿勢設定的儀器場，及一家提供輕食旳咖啡店，讓單車發燒友在踩車之餘有一個聚腳及休息的好去處。

阿寶除了感激創辦人歐陽良先生，能讓他傳承這個「招牌」，他還強調接手單車店並非純粹做生意，「銷售工作主要交給有關同事，但自己想藉這個平台從不同方向推動單車及體育，甚至到學校作推廣，進行不同的訓練班，希望大家市民都參與運動。」