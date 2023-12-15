港隊首操僅21人參與 安帥：仲夠時間備戰

「亞洲盃」決賽周明年1月舉行，港隊昨早在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首課本地集訓，惟僅有21人參與。主教練莊恩安達臣收操後表示不太擔心影響備戰，認為目前尚有足夠時間。他同時提到集訓期間，球員不可返回球隊操練，以及參與「賽馬會菁英盃」賽事。

由於傑志剛作客新加坡踢完「亞冠盃」分組賽，陳俊樂、陳晉一、羅梓駿、周緣德及艾里奧仍未返港，加上米高及梁諾恆身處海外，預計7至10日後才歸隊，連同因傷只留在健身室獨自鍛煉的保羅及林衍廷，昨日只有21人出席。首課操練以簡單熱身、搓波和跑步為主，尾段進行6對6分隊賽，惟余在言、黃威、勞烈斯、祖連奴、孫銘謙、徐宏傑、陳肇鈞因輕傷未有參與。

球員集訓期間不可踢菁英盃 是日操練僅21人參與，莊恩安達臣卻未顯得太擔心：「距離第一場『亞洲盃』賽事仲有約4星期，5位傑志球員聽日歸隊，呢個星期主要畀球員恢復狀態，反而下星期同去到阿布扎比，先更重要。」安帥續指目前多名球員受傷，要視乎他們最終的健康狀況及狀態，才可決定25人海外集訓名單，預計聖誕節前後作公布。

港隊今次本地集訓約兩星期，期間仍有「賽馬會菁英盃」、聯賽及「足總盃」賽事，安帥透露已向球會制定規矩：「本地集訓期間，球員可以返去踢聯賽同『足總盃』，但『菁英盃』就唔得，同時唔可以參與球隊日常訓練，其餘賽事上陣時間就冇限制。」

安帥又提到謝家強（Sean）及費蘭度等人落選原因：「Sean自己唔想嚟訓練營，因為暫時未同球會簽新合約，但佢話如果之後有需要，絕對可以返嚟。而費蘭度因為小朋友即將出世而婉拒，至於黃洋今年上陣時間太少。」圖、文：李浚湣