晉裕勝建龍飛馬成功反彈

甲一男籃昨晚頭場，晉裕憑外援艾勤和蘇志樂合轟52分，以74比63擊敗建龍飛馬，走出4連敗困局。

晉裕今場入局較快，甫開戰即搶攻，建龍飛馬首節防守鬆散，不時「走甩」對手，令蘇志樂投進兩記三分球，另加一次「and 1」，單節攻入11分，晉裕首節領先23比16。飛馬此節僅靠亞理硬闖顏色地帶搶分，單節交出8分。次節飛馬換入張馳岳，手感不俗的他單節錄得11分進帳，惟晉裕以何俊杰和艾勤夾擊亞理，效果理想，艾勤防守稱職之餘進攻亦「交足課」，裏外開弓單節豪取13分，晉裕半場領先47比35。

香港東方輕取南青 換邊後飛馬發力搶分，打出12比2攻勢，一度追至僅落後2分，晉裕隨後進攻回順，領先59比49進入決勝節。第4節建龍飛馬控衞張馳岳連得4分，隊長馮嘉豪中距離跳投得手，加上亞理命中今場首個罰球，曾追到60比64。惟晉裕始終經驗較佳，蘇志樂連得5分，加上艾勤得手，再次將比數拉開，飛馬馮嘉豪尾段雖回敬一球三分球，惜未能挽回局勢，最終晉裕贏74比63取勝，累積2勝4負保爭前6希望。

尾場聯賽長勝軍香港東方迎擊南青，香港東方近期雖傷兵眾多，惟整體實力仍然優於對手，最終在麥洛連取得全場最高的21分及16個籃板下，以86比44擊敗南青，開季7戰全勝。圖/文：余樂詩、鄧文滔