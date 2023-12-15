托迪華朗角逐賀歲盃 世界傳奇隊年初四襲港

賀歲盃相隔5年後復辦，大會昨日舉行記者會公布詳情，其中托迪、佩奧爾及華朗等世界傳奇名將，農曆新年期間將來港獻技，與陳肇麒及陳志康等本地名宿組成的香港明星隊，明年2月13日（年初四）於香港大球場較量。

主辦機構昨日公布世界明星隊13人名單，除昔日「羅馬王子」托迪外，占士、佩奧爾、施維斯達、馬特拉斯、希比亞、卡維奴、堤亞高文迪斯、史奈達、華朗、文迪達及摩連迪斯等，都有機會來港與球迷賀歲。

葉鴻輝率香港明星隊應戰 同時間香港派出香港明星隊應戰，包括現役港隊門將葉鴻輝，此外陳肇麒、范俊業、陳偉豪、山度士、李健和及陳志康等多位名宿都會助陣。賽事於明年2月13日（年初四）假香港大球場舉行，票價介乎180至980元。是日記者會除有足總主席霍啟山以主禮嘉賓身份現身外，陳偉豪、唐建文、葉鴻輝及梁振邦等幾位現役及退役本地球星亦到場支持。

明年初本地大型賽事接踵而來，包括「世界足球傳奇盃」及國際邁亞密訪港表演賽，霍啟山希望籍此引起更多球迷關注：「賀歲盃會係我哋未來兩個月足球嘉年華嘅壓軸賽事，短時間內多個賽事，希望可以刺激到本地足球氣氛。」主辦機構負責人金偉明則表示今次「賀歲盃」籌辦逾年，期間參賽球星名單曾多次改動，他透露或再有更多球星加入，售票安排則有待公布。

陳偉豪想同佩奧爾交手 前港隊隊長陳偉豪表示期待與佩奧爾及史奈達等球星交手，笑言有需要為這場大戰加操作準備：「我想入佢哋波，都會踢得進取啲。」他對今次「賀歲盃」安排感滿意：「近年賀歲盃都係本地賽，唔係好吸引，但今次隆重其事去搞，我係球迷都好想去睇，一家大細當新年節目入場睇波，相信氣氛會好好。」陳偉豪指今次香港明星隊由不同年代的本地球員組成，別具意義，希望屆時有更多球迷入場支持。圖、文：林卓臻