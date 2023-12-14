戴資穎衝生涯第４冠

國際羽聯年終賽昨日在杭州開打，剛榮膺年度最佳女球員的世界1姐安洗瑩出師不利，首仗不敵南韓隊友金佳恩；反觀平賽史紀錄第10次亮相的寶島球后戴資穎，成功攞頭彩，同時力爭個人第4冠。

世界1姐安洗瑩昨日面對隊友金佳恩，外界本以為一面倒，豈料戰況意外激烈，安洗瑩一度拋離14比6，但之後出現連番失誤被追平，更以18比21先輸一局。次局雙方初段拉据，中段金佳恩發力搶攻，終再贏21比18，激戰49分鐘後擊敗「世一」。

香港鄧謝配首戰失利 戴資穎今次已是第10次入圍年終賽，追平丹麥女雙名將萊達所保持的參賽紀錄。「小戴」昨日首戰面對印尼的董珍，經過43分鐘角逐後，她以直落兩局21比18及21比17旗開得勝。戴資穎曾於2014、2016及2020年在年終賽封后，今次希望能追平中國李玲蔚賽史第二多紀錄（4次），奪冠次數最多則為印尼傳奇王蓮香（6次）。

至於香港混雙組合鄧俊文及謝影雪同日登場，首戰以０比２負中國「世一」拍檔鄭思維及黃雅瓊。