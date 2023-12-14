蓋帝斯滿場飛錄「雙雙」 滿貫聯賽繼續全勝

昨晚甲一上演激鬥，由南華與滿貫合演「紅綠大戰」，滿貫首節一度落後9分下，憑蓋帝斯幾乎打足全場錄得「雙雙」30分及17個籃板，以95比81擊敗對手，聯賽6戰保持全勝。

南華首節以「雙塔」朱亮和陳曉峰出擊，前3分鐘在余理洋裏外開弓轟入7分下，打出13比4攻勢，迫使滿貫叫暫停。「綠軍」隨後還以顏色，蓋帝斯及歐陽維江打出7比0攻勢，追至落後2分，南華再由梁兆華及朱亮轟三分球拉開4分，滿貫換入惠龍兒和蔡再懃，後者博得「and 1」助滿貫反超前，首節領先23比21。

朱亮為「紅軍」貢獻23分 第二節滿貫變陣由惠龍兒和蓋帝斯鎮守內線，雖然搶盡進攻籃板，不過南華防守亦十分硬淨，令滿貫「雙塔」此節合共只取得8分，南華則靠曾湛元、朱亮等咬住比分。惟滿貫火力十足，稍稍拉開至領先5分。其後出現爭議性判決，南華葉耀邦從後捉住快攻的吳松峻，被連吹兩個「U foul」（違反運動道德犯規）需即時離場，滿貫此節尾段再有歐陽維江和李琪上籃及外投得手，「綠軍」半場領先48比40。

滿貫換邊後由李琪和蕭瑋耀開火，一度領先達15分。南華未有放棄，梁兆華、蘇柏軒先後入三分球，加上朱亮單節9分，追至61比73。之前不時僅打半場的蓋帝斯，今場亦要打足4節，第4節盡顯功架，三分球、前場偷球一條龍入樽，個人連轟7分，加上歐陽維江剷籃及惠龍兒遠程炮，一輪13比0攻勢撲滅南華氣勢，「紅軍」尾段力追不果，最終以81比95告負。

滿貫中鋒蓋帝斯轟入全場最高的30分，另加17個籃板，蔡再懃和李琪分獲16分和14分。南華方面，朱亮交出全隊最高的23分，另有余理洋和梁兆華得分「上雙」，各有16分及12分貢獻。圖／文：鄧文滔、余樂詩