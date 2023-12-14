作客2球挫獅城傑志食尾胡謝幕

昨日「亞冠盃」分組賽上演F組最後一輪賽事，傑志作客獅城水手，結果「藍鳥」上半場憑對手後衞雲靴遜擺烏龍，加上費蘭度下半場建功，以2比0淨勝對手，以今屆賽事首勝謝幕。

賽前篤定無緣晉級的傑志，是役派出恩查擔任箭頭，費蘭度及伊高沙托尼於兩翼支援，陳俊樂、基爾頓及查理史葛坐鎮中場，王振鵬把守最後一關。

傑志開局反客為主，4分鐘羅拔圖傳中，費蘭度接應一射，被主隊門將羅海薩撲出，費蘭度再加一頭亦無功而返。5分鐘後，基爾頓交入禁區，陳俊樂接應一射同樣考驗不到羅海薩。11分鐘，費蘭度右路傳中，主隊後衞雲靴遜頂入自家大門，球證一度吹罰伊高沙托尼從後推人，但在看過VAR後，改判入球有效，傑志先開紀錄。獅城機會不多，21分鐘韋特接應角球一頂，未能威脅王振鵬。

費蘭度下半場建功 換邊後「藍鳥」繼續不乏埋門，58分鐘，恩查禁區內回傳，費蘭度後上一射僅僅柱邊出界。60分鐘主隊還擊，格拿皮里斯高波傳入禁區，安奴亞接應頂個拋物線，被王振鵬托出底線。67分鐘，費蘭度落底傳中，恩查一頂斜出。主隊攻勢未見起色，傑志放膽繼續搶攻，74分鐘費蘭度沿左路推入禁區，地波射破羅海薩十指關。最終傑志以2比0擊敗獅城水手取得首勝，以1勝1和4負成績，完成今屆「亞冠盃」之旅。林卓臻報道