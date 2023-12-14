香港東方撲擊南青各出奇招

南青目前在聯賽錄得1勝6負，餘下兩場常規賽自然要奮力搶分，以免陷入降班危機。其中早前對建龍飛馬的聯賽射入絕殺的關雋陶、區浩軒和蕭俊傑等主力，務必要挺身而出，為球隊提供火力，惟今場面對爭標分子香港東方，挑戰極大，即使「藍軍」近期有幾位主力同時養傷，無法以最強人腳應戰，但是役倒戈的麥洛連相信會對南青防守構成極大壓力。

梁嘉顯或負傷上陣

目前在聯賽保持6戰全勝的香港東方，上仗與永倫鬥得難分難解，最終以88比79打破對手不敗身。東方近期傷兵眾多，基拔仍未有歸期，徐遠征亦於上場中途受傷，其後證實足踝前距腓韌帶部分撕裂、跟腓韌帶中度撕裂，今仗恐怕難以披甲。據悉梁嘉顯鼻骨傷勢可能有異樣，但由於球隊幾位主力有機會缺陣，「嘉顯」或要穿戴面罩作賽，負起得分重任，力爭7連勝。