港台32╳on.cc東網同步直播 甲一前6爭奪戰 晉裕 建龍飛馬旗鼓相當

晉裕 艾勤

今日甲一續安排兩場激鬥，頭場上演前6爭奪戰，由兩支戰績同為1勝4負的晉裕及建龍飛馬正面交鋒。季初銀牌賽碰頭，建龍飛馬曾以2分險勝，今晚聯賽再遇預計戰況依然緊湊，加上兩軍新外援首度交鋒，勝負難料。（港台電視32及on.cc東網周四晚7時同步直播）

今季甲一踏入季中，晉裕和建龍飛馬同樣僅錄一勝，雖暫時未有護級壓力，不過前者已經苦吞4連敗，後者亦連輸3場，同樣急需一場勝仗振奮士氣。建龍飛馬曾於銀牌賽以78比76險勝晉裕，今晚狹路相逢，控衞李旭川期待能有更佳演出：「今次兩隊都有外援壓陣，相信會是一番激戰，我們會全力以赴爭勝，希望可以限制對方幾位有經驗球員，例如蘇志樂、劉子禮、梁民熊和林萬進，外援方面我們有信心，亞理可以同對方抗衡。」

建龍飛馬上月中以57比65不敵前6競爭對手康仁福建，早前又「爆冷」以2分憾負南青，李旭川直指球隊已吸取教訓，接下來的比賽會改善缺點，展現決心爭取勝利：「之前幾場的確有點打擊士氣，但這亦令我們更加想贏餘下比賽。亞理其實幫到我們很多，他參與不少快攻得分，暫時我們最大問題是陣地和外援的配合，希望之後做得更好。」

艾勤亞理「巨人對決」夠睇頭 晉裕上場以78比113不敵滿貫，錄得4連敗，該仗射手劉子禮攻入21分，外援艾勤在滿貫「雙塔」蓋帝斯及惠龍兒嚴防下，亦有19分及10個籃板。晉裕趁一個多月空檔期，與甲二日域友賽，做足準備迎接今仗。今場將是兩隊外援亞理和艾勤首度交鋒，兩人同樣身高超過2米，前者較多剷籃得分，後者則擅於中距離起手，且看誰能帶領球隊反彈。

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