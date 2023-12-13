傑志作客獅城爭贏波謝幕

今日「亞冠盃」上演F組煞科戰，港超球隊傑志作客惹蘭勿剎體育場，火併新加坡勁旅獅城水手。兩隊同樣篤定出局，獅城主場出擊下希望以3分報答球迷支持；「藍鳥」亦力爭用勝仗為今屆亞冠謝幕，鬥心毋庸置疑。（周三晚6時開賽）

傑志分組賽5戰錄得1和4負，無緣連續兩屆晉級16強。暫代主教練金東進（Kim）強調今仗並非例行公事：「我哋係代表香港踢亞冠，雖然大局已定，但最後一場都要踢出好表現，務求令球迷自豪。」中場米基爾累積3黃，今日連同潘沛軒齊齊停賽。

費蘭度有信心復仇成功 翼鋒伊高沙托尼因傷患困擾，今屆亞冠只曾上陣兩次，他表示狀態正不斷提升。今日煞科鬥獅城，他指會放開懷抱應戰：「出局後我哋已經冇壓力，有信心贏到。」至於昨日有份出席賽前記招的費蘭度，亦指球隊可報回首循環一敗之仇：「冇錯主場我哋輸過畀佢哋，但今場絕對不同，我哋近況好好，之前作客對榜首曼谷聯都攞到分。」

同樣無緣晉級的獅城上月曾靠前鋒薛高域梅開二度，主場以2比0擊敗全北汽車，上周五再於此球場擊敗後港聯，捧起新加坡盃冠軍。除薛高域外，首循環對傑志入波的前比利時小國腳拉斯迪安，亦是「藍鳥」後防心腹大患。

李浚湣、林卓臻報道

費蘭度