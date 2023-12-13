港台32×on.cc東網同步直播 甲一爆前列大戰 滿貫南華重量級對決

滿貫 蓋帝斯（左）

今晚甲一爆發重量級激戰，由長勝軍滿貫火併上季盟主南華。為備戰連續兩場「Big 4對決」，滿貫趁3周休戰空檔期，專程到台灣與兩支SBL球隊友賽保持狀態，今場為力保不敗金身，必使出渾身解數與南華周旋。（on.cc東網及港台電視32周三晚7時同步直播）

滿貫上月中以83比70擊敗漢友，聯賽豪取5連勝。該戰蔡再懃轟入全場最高的25分，美籍中鋒蓋帝斯亦有15分及14個籃板的「雙雙」數據。「綠軍」該役後休戰3周，趁空檔期遠赴台灣集訓，分別與應屆SBL冠亞軍球隊裕隆納智捷籃球隊，以及臺灣銀行籃球隊友賽，取得1勝1負。

綠軍赴台友賽加強默契 滿貫未來兩場接連硬撼南華和永倫，射手李琪表示台灣之行有助練兵，亦加強球員間的默契：「Duncan（惠龍兒）及『大佬』（吳松峻）加盟後，我們需要更多比賽去磨合，這兩場友賽效果不錯，畢竟台灣防守強度比香港球隊高，為我們帶來新的衝擊。我們需要繼續專注做好自己，防守、默契及執行性等各方面都要做更得好，盡力守好南華3位主要得分點Nathan（余理洋）、『兆華』（梁兆華）和朱亮。」

滿貫目前與香港東方同樣在聯賽保持全勝佳績，惟「綠軍」前5場未曾與「Big 4」球隊碰頭，今晚面對南華絕對是一大考驗。滿貫在銀牌曾以86比70擊敗南華，不過「紅軍」聯賽有梁兆華從NBL香港金牛外借歸隊，戰力提升不少，上場面對另一強隊香港東方，南華氣勢不遜對手，前兩節更一直領先，加上朱亮回勇轟入全場最高35分，令戰況相當緊湊，最終僅以6分不敵對手。今晚南華再度出擊，誓必展現高昂士氣，與滿貫合演精彩對決。

滿貫 蔡再懃（左） 南華 余理洋（紅衫） 南華 葉耀邦（紅衫）