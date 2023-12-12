香港再辦ＡＴＰ王康傑盼撼俄國雙星

「中銀香港網球公開賽2024」將於今年除夕（12月31日）起一連8日假維園網球場上演，為迎接這項相隔21年再度落戶香港的ＡＴＰ男子網球賽，昨日中國香港網球總會舉行「中銀香港『連繫網球狂熱』」的啟動禮，港隊代表王康傑（Jack）亦有亮相支持，他表示正積極備戰，希望能與俄羅斯雙星魯列夫及卡查諾夫交手。

今次活動啟動禮除了球手王康傑外，中銀信用卡（國際）副總經理何偉文、賽事督導委員會委員鄭明哲等高層亦有出席。中銀香港由即日起至12月15日，於中環街市1樓設置網球互動遊戲體驗區，而早前獲「外卡」參加男單的香港球手王康傑昨日更率先試玩，他直言這款遊戲除了有趣，更可訓練小朋友反應及步法，對提升他們網球基礎有一定幫助。

下周將赴日比賽提升狀態 是次賽事Jack將由外圍賽打起，他強調首要目標是發揮最佳水準，盼晉級正賽與魯列夫、卡查諾夫兩名世界頂尖球手正面交鋒：「之前在電視上，看到兩名俄羅斯球手打球力量非常大、擊球速度很快，始終亞洲很少球手有這種能力，因此想落場親身體驗。」此外，Jack又透露自己正加緊備戰，下星期將赴日本參加比賽，希望可藉此提升狀態。■圖、文：李浚湣