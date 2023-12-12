港隊本地集訓29人名單揭盅
下月出戰「亞洲盃」決賽周的香港足球代表隊進入最後備戰階段，繼上月底足總公布初選41人後，昨日港隊本地集訓29人名單亦出爐，其中上周獲批特區護照的祖連奴首次入選。這位「藍鳥」前鋒因傷無緣上周五對晉峰的聯賽賽事，今早亦未有隨球會赴新加坡出戰「亞冠盃」，但仍獲得港隊主教練莊恩安達臣青睞。
港隊12月14日至12月27日將進行本地集訓，期間會於將軍澳足球訓練中心，先後與傑志及香港U23進行兩場練習賽。
港隊29人決選名單
門將：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衞：陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、梁冠聰、孫銘謙（東方）、
徐宏傑（理文）、李毅凱（標準流浪）、茹子楠（梅州客家）、
勞烈斯（大連人）、梁諾恆（浙江隊）
中場：張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳俊樂（傑志）、余在言（東方）、
林衍廷（標準流浪）、鞠盈智（冠忠南區）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：潘沛軒、祖連奴(傑志）、艾華頓(理文）、米高(恩高斯達特）、
艾華（冠忠南區）、安永佳(廣西平果哈嘹）
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