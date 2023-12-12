港隊本地集訓29人名單揭盅

下月出戰「亞洲盃」決賽周的香港足球代表隊進入最後備戰階段，繼上月底足總公布初選41人後，昨日港隊本地集訓29人名單亦出爐，其中上周獲批特區護照的祖連奴首次入選。這位「藍鳥」前鋒因傷無緣上周五對晉峰的聯賽賽事，今早亦未有隨球會赴新加坡出戰「亞冠盃」，但仍獲得港隊主教練莊恩安達臣青睞。