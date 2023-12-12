傑運今起提名謝家榮為港足拉票

「2023年度香港傑出運動員選舉」今日起展開提名期，港協暨奧委會昨日舉行記者會公布詳情，七欖代表隊隊長李卡度、港足門將謝家榮、壁球代表何子樂以及羽毛球女雙組合楊雅婷/楊霈霖都有亮相。其中謝家榮就為亞運足球代表隊「拉票」，呼籲市民支持。

本屆傑出運動員選舉設「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」共4個組別的獎項，提名期由今日起至來年1月11日，公眾投票期為2月16日至3月17日，並於4月24日頒發獎項。

港足對上一次成為「香港最佳運動隊伍」，已要數到2015年。今屆杭州亞運香港男子足球代表隊歷史性打入4強，大獲好評，於賽事中高接低擋，把守港隊大門的謝家榮盼能夠奪得這個獎項：「足球係團隊運動，其他隊友同教練團都付出咗好多，令我喺亞運有好表現，所以好想攞到『香港最佳運動隊伍』，令全隊一齊分享攞獎嘅喜悅。」

七欖李卡度︰港足有力獲獎 過往4屆「最佳運動隊伍」均由香港七欖代表隊包辦，今屆杭州亞運，港欖亦成功衞冕金牌，成績不俗，但李卡度卻大讚港足有能力獲獎︰「港足在亞運入到4強，相信大眾有目共睹，因此即使最終由足球奪得這個獎項，我也會恭喜他們（港足）。」■圖、文：鄧文滔