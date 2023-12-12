傑志17人啟程鬥獅城水手

港超聯球隊傑志即將出戰今屆「亞冠盃」最後一輪分組賽，作客惡鬥獅城水手，大軍昨晨啟程前往新加坡。「藍鳥」正陷入「傷停潮」，多名主力需要停賽或因傷缺陣，大軍名單僅得17人，但暫代主教練金東進（Kim）相信其他球員，可填補他們的空缺。

陷傷停潮Kim︰會全力以赴 在F組篤定包尾出局的傑志，前往新加坡對獅城水手的大軍名單僅17人，除米基爾、潘沛軒需要「坐波監」，3名主力祖連奴、保羅及明加索夫亦受傷，新援迪美路夫則未有註冊，而6名隨隊外援包括查理史葛、恩查、買合木提艾尼卡爾、金信煜、伊高沙托尼及基爾頓。

今次作客新加坡陣容不整，暫代主教練金東進承認正陷入「傷停潮」，但指球隊仍會全力以赴：「除咗受傷或者停賽，基本上所有球員都嚟齊，缺少米基爾、明加索夫等主力實有影響，但陣中其他球員都有一定質素，加上傑志踢法好整體，唔係單靠一、兩個人，相信問題不大。」其南韓同鄉金信煜自11月初作客曼谷聯後一直缺陣，但今次卻有份列入大軍名單，Kim表示這名中鋒傷勢遂漸好轉，希望他今場可以好好表現自己。■圖、文：李浚湣