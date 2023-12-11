男花港隊挫「世一」日本摘銅

港隊好手蔡俊彥上周六贏得個人賽銅牌後，乘勇夥拍隊友張家朗、崔浩然及吳諾弘，昨日轉戰團體賽。世界排名第6的港隊於32強輪空，16強以45比36擊敗比利時，8強遇上世界排名第3的美國，港隊發揮上佳水準，以45比30勇挫強敵，殺入4強。港隊4強再遇難關，面對世界排名第2的意大利。港隊初段受制對手，中段雖有吳諾弘和張家朗對加羅素和馬連尼打出6比5及11比5，一度追至落後兩分，惟最終仍憾負40比45，要轉戰銅牌戰。