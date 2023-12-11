男花港隊挫「世一」日本摘銅
男子花劍世界盃日本站昨日上演團體賽，港隊（圖）連接挑戰世界排名前3位隊伍，結果在季軍戰以45比35力挫世界1哥日本隊，時隔3年再企上世界盃頒獎台。
港隊好手蔡俊彥上周六贏得個人賽銅牌後，乘勇夥拍隊友張家朗、崔浩然及吳諾弘，昨日轉戰團體賽。世界排名第6的港隊於32強輪空，16強以45比36擊敗比利時，8強遇上世界排名第3的美國，港隊發揮上佳水準，以45比30勇挫強敵，殺入4強。港隊4強再遇難關，面對世界排名第2的意大利。港隊初段受制對手，中段雖有吳諾弘和張家朗對加羅素和馬連尼打出6比5及11比5，一度追至落後兩分，惟最終仍憾負40比45，要轉戰銅牌戰。
2020年後再企頒獎台
港隊在銅牌戰遇上東道主兼世界排名第一的日本，後者4強倒灶以42比45不敵法國。港隊首局落後4比5，第二局張家朗發威打出6比0反超前，戰至第6局仍領先日本1分。第7局吳諾弘面對飯村一輝，打出5比0成功拉開比數，之後一直保住優勢，終以45比35擊敗日本，繼2020年埃及站後，再度站上世界盃頒獎台。■余樂詩報道
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