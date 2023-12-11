12分鐘極速轟3粒 作客險勝大埔理文保優勢

「中銀人壽香港超級聯賽」昨日假大埔運動場爆發前列對決，大埔主場迎戰理文。結果「黃黑軍團」靠杜度、艾華頓及保連奴建功，早段遙遙領先下，以3比2險勝有卡朗及陳肇鈞連追兩球的大埔，賽後續保3分榜首優勢。■圖／文：林卓臻、鄧文滔

大埔是役有卡朗復出，與雷仙奴合作攻堅，陳肇鈞、利馬與馮冠鳴坐鎮中場；理文方面保連奴倒戈擔正，與安尼亞及艾華頓肩負入球重責，胡晉銘及顏樂楓組成雙防中，同樣倒戈的杜度鎮守後防中路。

理文取得夢幻般開局，7分鐘，安尼亞接應界外球，一射中柱彈出，1分鐘後理文角球攻勢，保利臣前柱頭槌二傳，杜度遠柱一頂破網。10分鐘，艾華頓窄角度起腳射成2比0。理文攻勢不斷，保利臣勁射造成大埔後防混亂，保連奴趁機抽入，理文12分鐘已領先3球。大埔如夢初醒展開反擊，19分鐘，大埔角球機會，陳嘉豪手槌解圍不遠，卡朗禁區內一射入網，追成1比3。及後顏樂楓禁區內攬跌卡朗，球證看過VAR後判罰12碼，惟馬高斯山度士操刀欠缺角度被陳嘉豪撲出，理文半場領先3比1。

換邊後大埔全隊壓前，54分鐘，蔡立靖傳中，卡朗接應攻門不中目標。5分鐘後，雷仙奴頭槌二傳，卡朗衝前一射被陳嘉豪擋走。78分鐘，艾華頓突破後推大位起腳，被謝家榮撲出底線。82分鐘，馬高斯山度士接應角球一頂中楣彈出，陳肇鈞加一頭頂入，大埔追至2比3，惟理文保住3比2勝局至完場，驚險全取3分。

杜度盼亞洲盃前趕及入籍 今場倒戈的杜度除為理文先開紀錄外，球隊受壓期間多次化解危機，賽後他承認3分得來不易：「喺呢度比賽，對我不嬲有特別意義，今場比賽過程非常困難，好開心見到球隊保持鬥心。」正爭取入籍的杜度，不忘透露申請進度：「我已經攞咗香港身份證，申請緊特區護照，等入境處文件就完成程序，希望嚟緊幾星期有消息。」杜度對趕及在「亞洲盃」決賽周前入籍感樂觀，坦言希望能代表港隊出戰。