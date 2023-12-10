張家朗倒灶8強止步 蔡俊彥掛銅創個人最佳

男子花劍世界盃日本站在愛知縣上演，亞運銅牌得主蔡俊彥由資格賽打入昨日正賽後過關斬將，勇闖4強，即使準決賽不敵頭號種子的美籍華裔「世一」陳海翔，無緣決賽，但卻於劍擊生涯首奪世界盃銅牌，創出個人最佳；然而東京奧運兼亞運金牌得主張家朗則意地外8強止步。

港隊今次派出12名劍手參加，除了世界排名第4的張家朗免戰首天資格賽外，其餘11人都要從小組賽開始爭逐，最終蔡俊彥及崔浩然成功出線，躋身正賽。

正賽從64強開始爭逐，多次與世界盃獎牌無緣的蔡俊彥則表現出色，先以15比6輕取日本的敷根崇裕，再以15比11力挫12號種子的意大利好手Daniele Garozzo，勇闖16強，繼而面對5號種子的南韓名將李光炫，以15比7勇挫對手，並為隊友崔浩然成功復仇兼躋身8強，李光炫就是在上一輪令崔浩然於32強止步。

準決賽不敵「世一」李海翔 26歲的蔡俊彥愈戰愈勇，遇上意大利好手Tommaso Marini激戰後以15比13險勝，奪得4強席位，為個人生涯寫下最佳歷史，至準決賽與世界排名第一的李海翔火併，二人鬥得激烈，可惜以8比15憾負，無緣闖入決賽；不過，在不設季軍戰的情況下獲得一面銅牌。

至於被列為3號種子的張家朗直闖64強，先以15比10擊敗意大利選手Damiano Di Verolt，繼而再以15比6淘汰了加拿大的Blake Broszus，以及15比11力挫14號種子美國的Miles Chamley-Watson，惟8強迎戰埃及的Mohamed Hamza以7比15落敗，爆冷出局，未能躋身準決賽。