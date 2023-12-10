深水埗12碼氣走冠忠南區

昨日「足總盃」假大埔運動場上演8強對決，冠忠南區與深水埗兩支地區球隊對碰。結果深水埗在先落後情況下，補時階段靠宋柱浩的入球追成1比1。雙方加時互無紀錄下，最終深水埗再靠互射12碼，以總比數6比5淘汰南區。

南區開局掌握控球優勢，嘗試用短傳滲透撕破深水埗防線。34分鐘，鞠盈智推入禁區被拿亞及浦敏夾擊倒地，球證一度指向12碼點，不過到場邊檢視完VAR後，改判鞠盈智插水。41分鐘南區角球攻勢，古安奴一頂中楣彈出，再加一頭補中，半場前為南區打破僵局。

晉級4強同理文爭入決賽 換邊後，南區由翟廷峯入替陳傲軒，深水埗派出尼高拉斯，搶回不少攻勢。56分鐘深水埗反擊機會，鄧嘉一射入網，不過球證表示越位在先入球無效。直到補時階段，後上助攻的宋柱浩，接應顏卓彬傳中頭槌頂入扳平，法定時間踢成1比1，將比賽送入加時。加時階段雙方都未能增添入球，要互射12碼分勝負。雙方頭4輪都射入情況下，南區其後有艾華宴客，最終深水埗靠尼高拉斯操刀射入，總比數6比5擊敗南區，4強與理文爭入決賽。■圖、文：林卓臻