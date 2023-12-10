東方2:1激贏標準流浪

旺角大球場昨晚上演「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，東方主場硬撼標準流浪。最終東方憑馬高斯梅開二度，以2比1力挫標準流浪，全取3分。

主隊東方今場有鐘樂安重返大軍名單，擔正的吳宇曦聯同黃皓雋負責側擊，支援腳風甚順的巴科爾攻堅；至於客隊流浪，改由盧兆崎把關，林衍廷及林遼太負責中場掃蕩，前線三叉戟為神田夢實、伊巴謙和劉智樂。

兩隊上月於「高級組銀牌」4強交手，當時東方淨勝3球，不過是役卻踢得緊湊。11分鐘，黃皓雋罰球斬入禁區，巴科爾近門施頂高出。其後雙方戰況膠着，30分鐘，賀爾左路發難，推至禁區頂起腳，未能命中目標。直到上半場補時階段，馬高斯中路罰球一射入網，助主隊領先1比0完半場。

馬高斯梅開二度 流浪換邊後隨即有扳平機會，不過伊巴謙49分鐘近距離勁射，被葉鴻輝擋出。客隊其後調入林嘉緯加強攻力，到56分鐘伊巴謙傳中，劉智樂勁中楣底彈地後，被葉鴻輝接實，經視像助理裁判（VAR）覆核後，確認皮球已過白界入球有效，標準流浪追成1比1平手。

客隊之後愈戰愈勇，林遼太奮力傳中，伊巴謙射門未能攻破葉鴻輝十指關。眼看即將打和之際，馬高斯86分鐘接應左路傳中頂成2比1，末段巴科爾攻門中柱彈出，無阻東方以2比1勝出。■圖、文：鄧文滔