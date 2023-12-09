冠忠南區深水埗駁火爭晉級

冠忠南區中場 鞠盈智

「足總盃」今日假大埔運動場上演8強對決，由冠忠南區與深水埗爭入4強。雙方今季兩次交鋒，南區同樣輕鬆取勝，休戰兩周「叉足電」自然希望再下一城，且看於盃賽表現頑強的深水埗，能否踢出驚喜賽果。（無綫85台周六下午3時直播）

楊正光：對手有進步咪輕敵 南區上場聯賽踢和傑志，主教練楊正光認為有助提升士氣，惟他提到深水埗表現有進步，不能輕視對手：「雖然之前『賽馬會菁英盃』贏過佢哋3球，但睇到佢哋進步緊，加上一場過分勝負，一定會小心啲。」「光Sir」特別稱讚對方主教練陳浩然，部署一向甚有心思，盼球隊注意防守的同時，爭取進攻機會。

首圈淘汰香港Ｕ23的深水埗，急欲擺脫6連敗頹勢。今季兩鬥南區均落敗而回，主教練陳浩然透露是役要作出不同部署：「盃賽係充滿變數，我哋想有成績就要比對手更加努力，我上任後着手提升球隊練波速率，希望改善球員表現。」深水埗兩名泰國外援柏羅邦及浦敏，今場過後將離隊回到母會武里南聯報到，好消息是剛完成婚禮的南韓中堅宋柱浩，已告歸隊可以候命。

深水埗中場 梁星耀