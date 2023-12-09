米基爾起孖傑志5:1挫晉峰

昨晚港超聯，旺角大球場有傑志主場與晉峰挑燈夜戰。結果「藍鳥」憑米基爾梅開二度，加上費蘭度、迪美路夫及周緣德建功，以5比1輕取有何思哲破蛋的晉峰。

「藍鳥」派出明加索夫、恩查及隊長費蘭度組成進攻三叉戟，迪美路夫先於後備席候命；「粉紅兵團」由袁世傑與何思哲於前線衝鋒陷陣，紀思昊與凱基等坐鎮中場負責串聯。傑志今場早早領先，14分鐘前場獲罰球，費蘭度直射破網。3分鐘後，楊憲樂頭槌解圍，米基爾禁區頂順勢勁射得手，傑志贏到2比0。晉峰進攻乏力，傑志就繼續搶攻，30分鐘後備入替的迪美路夫，接應陳晉一傳中一頭頂成3比0，補時階段，何思哲接應直線一射僅中網側，晉峰半場落後3球。

何思哲下半場破蛋 換邊後仍屬傑志世界，60分鐘，羅梓駿傳中，米基爾頭槌頂高，64分鐘，楊憲樂禁區外窄位放冷箭，被王振鵬撲出底線。72分鐘，傑志角球攻勢，周緣德門前射成4比0。晉峰未見放棄，76分鐘，袁世傑頭槌先頂中柱彈出，傑志後防遲遲未能解圍，何思哲後上補射得手為「粉紅兵團」破蛋，88分鐘，潘沛軒傳中造就米基爾梅開二度，最終傑志以5比1輕取晉峰，取得兩連勝，多踢一場下追至與榜首理文同分。圖、文：林卓臻