on.cc東網直播聯賽再遇冇保留 東方 標準流浪砌盡佢

東方守將 賀爾

今晚「中銀人壽香港超級聯賽」安排一場激戰，東方坐鎮旺角大球場硬撼標準流浪。不敗走勢剛斷纜的東方，上月曾在「高級組銀牌」4強，以3球淘汰標準流浪晉級；流浪為爭取更理想排名，亦對3分虎視眈眈，兩隊聯賽再遇惡鬥難免。（on.cc東網周六晚6時按次收費直播）

7日內要應付第3場比賽的東方，周中收起多位主力情況下，於「賽馬會菁英盃」以1比2不敵大埔，連勝走勢告終。主教練盧比度（Chino）坦言作出輪換，只因希望球隊以更佳準備應付今日硬仗：「我哋喺『高級組銀牌』試過贏流浪3球，但過程絕對唔易，我相信今場形勢好唔同，希望球員更專注。」Chino透露黃梓浩及余在言仍在養傷，丹尼爾累積5黃停賽，另方面孫銘謙已接近康復，鐘樂安則有望重返大軍名單。

黃皓雋：最緊要做好細節 上月「高級組銀牌」曾攻破流浪大門的黃皓雋，強調做好場上每個細節，是決定今場勝負的關鍵，並希望能在2023年東方最後一場聯賽，為球隊力爭全取3分：「作為進攻球員，一定要爭取助攻同入波，呢個係我目標，對流浪會係好困難嘅比賽，但我哋會做足準備。」

上季殺入「足總盃」決賽的標準流浪，上場8強不敵理文提早出局，總監李輝立（Philip）指勝敗乃兵家常事，惟承認球員發揮並不理想，希望教練團能盡快調整，並在聯賽爭取更好成績：「東方識得用年輕球員，絕對值得讚賞，今場肯定難踢。我哋實力唔強，但每場波當然希望贏，聯賽爭取排名高啲。」陣容方面，馬相訓將繼續避戰，而早前宣布退役的基藍馬，則有望「捱義氣」留效至季尾。Philip又透露正積極從日本尋找中前場各一名新外援，以增強實力。

林衍廷：展現贏波決心 中場林衍廷指上場不敵理文，全因把握力不及對手。今日再對東方希望能及時反彈：「上次對東方，當失咗第3球之後，大家冇咗贏波嘅決心，希望今場成隊都努力啲，展現番決心出嚟。」

東方雙槍將 黃皓雋 標準流浪罰球王 神田夢實 標準流浪Fat Gor 林衍廷